Starmania - Fabienne Thibeault : pourquoi elle a failli passer à côté du projet (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur sa vie professionnelle et personnelle. Ainsi, Clara Morgane, Booder, Danièle Evenou, Gil Alma, Geneviève de Fontenay ou encore Chantal Goya ont accepté d'y participer, faisant des confidences parfois bouleversantes sur leur vécu. Ainsi, Babette de Rozières a évoqué les violences physiques qu'elle a subies dans son enfance. Quant à Vincent Mc Doom, il a accepté de revenir sur ce viol dont il a été victime à l'âge de 9 ans.

Dans un registre plus léger, il a aussi raconté son entrée dans "La Ferme Célébrités" en avril 2004. "J'ai rencontré une femme qui va changer le cours de ma vie, Angélique Sansonnetti (NDLR, directrice artistique par la suite de "Secret Story") et une autre demoiselle qui s'appelle Alexia Laroche-Joubert. Je suis allé voir ces deux personnes-là, j'ai fait une interview avec eux. Je ne voulais pas entrer dans l'émission. Ça a été respecté, mais quelques semaines après, la bande d'interview a été volée et elle a été diffusée dans la presse et toute la presse a dit que je rentrais dans l'émission. Alexia Laroche-Joubert et Angélique Sansonnetti m'ont supplié de rentrer et je suis rentrée pour leur faire plaisir", confiait-il.

"Mon destin a basculé"

Ce mardi 8 décembre, Evelyne Thomas reçoit Fabienne Thibeault dans son émission diffusée sur Non Stop People. L'occasion pour cette dernière de revenir sur sa carrière de chanteuse, elle qui au départ ne voulait pas exercer ce métier. "Je ne voulais pas être chanteuse parce qu'à l'époque, le show-business, ce n'était pas révolutionnaire (...) Sauf qu'avec mes copains ont a été appelés à participer à un Festival de chansons", raconte-t-elle dans un extrait inédit. C'est là qu'elle rencontre Luc Plamondon, en 1975. "Il me voit, il m'entend et il vient m'accoster au sortir de la scène pour m'offrir de participer à un grand projet qui se dessine", continue-t-elle.

Le producteur de 78 ans lui offre alors le rôle de Marie-Jeanne dans "Starmania". Mais dans un premier temps, Fabienne Thibeault refuse. "Je lui ai dit : 'Merci beaucoup, mais je ne peux pas, je viens d'avoir un emploi à la commission scolaire de Montréal' (...) Il insiste, il venait voir mes parents. Mon père (...) me dit : 'Tu comprends, ce poste est exceptionnel, mais Paris, le pays de nos ancêtres, tu vas pouvoir aller en Normandie. Vas-y'. Finalement, j'ai dit oui et mon destin a basculé", dit-elle. Quatre ans après, le 10 avril 1979, elle se retrouve sur scène pour la toute première représentation de l'opéra-rock.

