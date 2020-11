Stromae : le chanteur annonce la sortie d'un nouvel album

Les fans sont ravis ! Stromae fera son grand retour dans les mois à venir. Après de grands succès comme "Alors on danse" ou encore "Papaoutai", le chanteur avait disparu des radars pour se consacrer à d'autres projets comme sa marque de vêtements. En effet, avec son frère Luc Junior Tam et sa compagne Coralie Barbier, Stromae de son vrai nom Paul Van Haver, avait décidé de lancer sa marque Mosaert. Absent des réseaux sociaux depuis plusieurs mois maintenant, le chanteur a fait un retour remarqué ce mardi 10 novembre pour présenter la nouvelle collection de sa marque.

"Un album arrivera à un moment donné"

À cette occasion, il a accordé une interview au journal Libération et en a profité pour faire quelques révélations. Sept ans après la sortie de son dernier album "Racine Carrée", Stromae compte faire son grand retour. Pendant toutes ces années d'absence, il a continué à composer pour les plus grands comme Orelsan ou Coldplay, mais aussi pour lui. En effet, durant l'entretien, Stromae, jeune papa a annoncé qu'il serait de retour très prochainement.

"Je n'ai jamais vraiment arrêté sauf à une période où je n'étais vraiment pas bien. J'en fais tous les jours, je travaille avec et pour d'autres" confiait-il. "Un album arrivera à un moment donné mais je n'ai pas vraiment de date. Même si j'avais été sous un contrat d'artiste, on n'aurait pas pu m'obliger. Soit j'aurais trouvé un subterfuge, soit j'aurais sorti un album tout pourri, sans en avoir rien à foutre... Plein d'artistes font ça". Une nouvelle qui a ravi les fans qui ont été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux : "Je suis vraiment heureux que tu reprennes, je savais au fond de moi que tu n'avais pas abandonné", "2020 n'est pas si mal que ça finalement, quel bonheur de te revoir !", "Ça fait tellement longtemps qu'on ne t'a pas vu, trop contente".

Par J.F.