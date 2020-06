Stromae papa : Une rare vidéo avec son fils dévoilée

Très discret en ce qui concerne sa vie privée, Stromae n’avait pas souhaité révélé à ses fans la grossesse de sa compagne en 2018. C’était finalement le chanteur britannique Julian Perretta qui avait annoncé la bonne nouvelle sur la Toile en légende d’un cliché avec Stomae et Coralie Barbier : "Je suis si heureux que mes chers amis Coralie Barbier et Stromae deviennent parents. Je ne connais pas meilleur couple. Je vous aime, les gars. J'ai hâte de rencontrer ce petit garçon / cette petite fille. Je vous souhaite le meilleur. Félicitations Paul (prénom de Stromae, NDLR) et Coralie", pouvait-on lire. Et c’est finalement en septembre 2018 que le couple a accueilli son tout premier enfant. Si les deux amoureux n’avaient pas communiqué sur le sexe et le prénom du bébé, le quotidien belge Le Soir avait affirmé qu’il s’agissait d’un bébé costaud de quatre kilos.

L’anonymat du bébé conservé

Mais ce dimanche 14 juin, les internautes ont eu droit à une jolie surprise sur la Toile. A l’occasion de la fête des pères en Belgique, Stromae a été mis à l’honneur par Coralie Barbier sur Instagram. La créatrice de mode a ainsi partagé une rare vidéo de l’artiste avec leur fils d’un an et demi. Sur les images, les internautes peuvent découvrir Stromae en train de se balader avec son fils dans la rue et de jouer avec lui. Toutefois, le visage du petit garçon est toujours caché, sa mère souhaitant conserver son anonymat au maximum. Ces derniers temps, Coralie Barbier s’autorise à partager de plus en plus des photos de son fils. Lors du confinement, la jeune maman avait publié une photo de son bébé pour faire passer un message, celui de rester à la maison.

Par Alexia Felix