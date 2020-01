Sum 41 : Des migrants perturbent leur tournée

Samedi 18 janvier, Sum 41 devait organiser un concert dans une salle parisienne située dans le 10ème arrondissement de Paris. Cependant, quelques heures avant l'horaire fatidique, le groupe de punk a annoncé sur son compte Instagram l'annulation de sa représentation. Dans leur post, désormais effacé, les membres du groupe ont inscrit : "Un engin explosif a explosé juste devant la porte de la salle de concert". Ils craignaient donc pour leur sécurité ainsi que pour celle de leurs fans. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal puisqu'il s'agissait en réalité d'un pétard lancé lors de la manifestation des gilets jaunes, une cause notamment soutenue par le rappeur Nekfeu. Si cette situation a bouleversé les plans du groupe Sum 41, un autre incident s'est produit avec des migrants, vendredi 17 janvier au matin et a également perturbé leur tournée.

Le chauffeur a été interpellé

Selon BFM Paris, une quinzaine de migrants ont été découverts à bord d'un camion de tournée du groupe Sum 41 et se seraient échappés lors de son déchargement le vendredi 17 janvier vers 9h50 du matin. C'est la responsable du site du Zénith de Paris qui a alerté la police indiquant un "incident avec des migrants". Le conducteur aurait entendu des bruits suspects à l'intérieur de son camion et avec l'aide d'un agent de sécurité, a ouvert les portes arrières. A ce moment-là, une quinzaine d'individus de "type nord-africain" se seraient échappés en direction de la porte de la Villette. La remorque du poids lourd était fermée à l'aide d'un cadenas et la police n'a constaté aucune trace de dégradation. Une enquête est en cours et le chauffeur, en provenance du Luxembourg qui serait arrivé à Paris vers 5 heures du matin le vendredi après un arrêt de 24 heures à Reims, a été interpellé et conduit au commissariat du 19e.

Par Solène Sab