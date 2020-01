Super Bowl 2020 : Demi Lovato annonce sa participation au show

Le show du Super Bowl 2020 s'annonce sexy. Cette année, ce sont les chanteuses Shakira et Jennifer Lopez qui ont été choisies pour succéder au groupe Marron 5. En octobre dernier, Jennifer Lopez s'était confiée sur l'événement qui aura lieu le 2 février prochain à Miami : "J’ai participé à de nombreuses réunions sur le Super Bowl, préparé et embauché des personnes et mis au point des concepts et des idées pour le spectacle. Shakira et moi avons déjà parlé à plusieurs reprises. Elle assemble son truc, je le fais, je pense à qui nous voulons pour nous rejoindre sur scène, si nous le voulons. On est super excitées. On veut faire un show magnifique, impactant, agréable et fun pour tout le monde. On veut rassembler les gens. C’est le but. Nous en tant qu’artistes, nous avons la possibilité de le faire, et je pense que c’est notre but principal ici", avait confié la star dans les colonnes d'Extra.

Retour en chanson pour Demi Lovato

Et en plus de Shakira et Jennifer Lopez, les téléspectateurs pourront retrouver également Demi Lovato. La star américaine a annoncé une heureuse nouvelle ce jeudi 16 janvier. Plus d'un an et demi après son overdose, Demi Lovato s'apprête à revenir en chanson puisqu'elle a été choisie pour un moment particulier du Super Bowl : "Je chanterai l'hymne national au Super Bowl. On se retrouve à Miami", a-t- elle annoncé sur Instagram. Un retour en force pour Demi Lovato. Reste à savoir si la jeune femme rejoindra ensuite Jennifer Lopez et Shakira pendant leur show.

Par Alexia Felix