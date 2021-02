Super Bowl 2021 : The Weeknd offre un show spectaculaire (Vidéo)

Le Super Bowl 2021 a offert une soirée mémorable malgré la pandémie du coronavirus. Alors que Tom Brady est entré un peu plus dans l’Histoire en remportant son septième sacre personnel avec son équipe de Tampa Bay face à Kansas City, le chanteur The Weeknd de son côté a assuré le célèbre show de la mi-temps. En novembre dernier, l’artiste avait confirmé dans un communiqué la rumeur selon laquelle il succédait à Shakira et Jennifer Lopez : "Nous avons tous grandi en regardant les artistes les plus célèbres jouer pendant le Super Bowl et on rêve tous d'être dans cette situation. Je suis ému, honoré et très excité à l'idée d'être sur la scène (du Raymond James Stadium)". Et The Weeknd a offert un show tout simplement spectaculaire.

Seul sur scène pendant le show

C’est avec son célèbre titre "Starboy" que le chanteur a lancé sa performance de15 minutes. Pensé comme une production cinématographique qui aurait coûté 7 millions de dollars à The Weeknd, le show a bénéficié d’une importante mise en scène avec notamment une large chorale postée sur des gradins lumineux hauts de plusieurs mètres. Offrant un medley de ses anciens titres dont "Can’t Feel My Face" ou encore "Earned It", The Weeknd s’est amusé à se déplacer partout, même sur la pelouse du terrain de football. Accompagné de danseurs aux visages bandés, The Weeknd a assuré le spectacle tout seul, fait très rare dans l’histoire récente des spectacles de la mi-temps. Et c’est avec son tube "Blinding Lights" que The Weeknd a bouclé son show, sans l’intervention du play-back pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Par Alexia Felix