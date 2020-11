Super Bowl 2021 : The Weeknd va assurer le show à la mi-temps

La mi-temps du Super Bowl est l'un des événements en direct les plus suivis dans le monde. En 2020, la finale de la rencontre sportive où le show de la mi-temps a été assuré par Shakira et Jennifer Lopez, a rassemblé 104 millions de téléspectateurs. Un rendez-vous très important qui a vu défiler de grands noms de la scène musicale comme Lady Gaga en 2016, Coldplay, Beyoncé et Bruno Mars en 2015, ou encore Janet Jackson en 2003, les Rolling Stones en 2005 et Prince en 2006. Le nom de l'artiste pour assurer le show en 2021 a été dévoilé ce jeudi 12 novembre.

Un honneur pour l'artiste

Lors de la finale du championnat nord-américain de football américain qui doit se tenir le dimanche 7 février au Raymond James Stadium en Floride, The Weeknd va monter sur scène, a dévoilé la National Football League sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, l'artiste canadien a partagé son honneur : "Nous avons tous grandi en regardant les artistes les plus célèbres jouer pendant le Super Bowl et on rêve tous d'être dans cette situation. Je suis ému, honoré et très excité à l'idée d'être sur la scène (du Raymond James Stadium)". Avec la sortie de son quatrième album After Hours en 2020, The Weeknd a de nouveau confirmé son succès en ayant été en tête du classement "Billboard 200" pendant plusieurs semaines consécutives.

The Show on featuring is sure to be nothing short of transcendent — NFL (@NFL) November 12, 2020

Par Marie Merlet