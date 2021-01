Sylvie Vartan revient sur sa première rencontre avec Johnny Hallyday

Johnny Hallyday et Sylvie Vartan ont vécu une belle histoire d'amour dans les années 60. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette idylle a beaucoup marqué la chanteuse. Il faut dire que le rockeur a été l'un de ses premiers amours, elle garde donc de tendres souvenirs.

Invitée sur le plateau de "Vivement Dimanche" en octobre 2019, elle avait accepté de revenir sur leur relation. "C’était vraiment quelque chose de sincère, d'authentique, de fort. On apprenait en même temps la vie, la célébrité, ça devenait du quotidien. Au fond, on s’y habituait quelque part, tout finissait par se mélanger, c'est toujours un peu le cas d'ailleurs" s'est-elle souvenue. Sylvie Vartan ajoutait ensuite : "C’est vrai qu'à force de grandir sous le regard de tous, malgré nous on aspirait quand même à un peu d’intimité. Mais on était jeune, on avait cette force de la jeunesse qui pousse, on acceptait tout ça et les gens ont grandi avec nous."

"Beaucoup de ma vie s'est passé dans cet endroit"

Ce samedi 9 janvier, Sylvie Vartan était sur France 2 à l'occasion de "La fête de la chanson française". Après avoir interprété plusieurs titres, la chanteuse de 75 ans a répondu à quelques questions sur la scène de l'Olympia. Un lieu lourd de sens pour elle puisque c'est ici qu'elle a rencontré Johnny Hallyday. "Je chantais dans un spectacle de Vince Taylor, qui était un rockeur endurci avec ses blousons noirs, ses chaînes, etc. Et puis, effectivement, à l'entracte, mon frère qui était là, Eddie, me présente un très beau garçon. Voilà, on s'est rencontrés la première fois ici à l'Olympia. Beaucoup de ma vie s'est passé dans cet endroit."

