Sylvie Vartan : Ses touchantes confidences sur sa fille Darina

Très discrète en ce qui concerne sa vie privée, Sylvie Vartan a accepté de faire des confidences ce dimanche 16 mai dans une interview accordée à Sept à Huit. L’ancienne compagne de Johnny Hallyday est notamment revenue sur sa relation avec Darina, sa fille adoptée en Bulgarie avec son mari le producteur américain Tony Scotti. Et si Sylvie Vartan évoque très peu son enfant adopté à l’âge de sept mois en 1997, c’est pour une raison bien précise comme elle l’a expliqué à Audrey Crespo-Mara : "Voilà ce qui me dérange beaucoup : on dit toujours la fille adoptive ou le fils adoptif. Je trouve ça insupportable personnellement parce qu'on ne classifie pas les enfants suivant leur naissance. Non, ma fille, c'est ma fille. Point. Ça, ça m'agace un peu".

"C’est merveilleux de la voir grandir"

Même si Darina n’est pas la fille biologique de Sylvie Vartan, la chanteuse a fait un comparatif avec son autre enfant, David Hallyday : "Elle me fait rire, elle me fait pleurer, elle me donne du soucis… Comme David l'a fait !". Très proche de sa fille, Sylvie Vartan, qui est née en Bulgari, avait à coeur d’adopter un enfant dans son pays d’origine : "C'était un peu normal, par mon passé. On a un lien supplémentaire et c'est merveilleux de la voir grandir". Tout simplement émerveillée au moment de sa première rencontre avec sa fille, Sylvie Vartan en garde un précieux souvenir : "Elle était à nous, personne ne pouvait nous la prendre !". De son côté, Darina se fait très discrète. Du haut de ses 23 ans, la jeune femme a choisi de se préserver des médias, et s’est tournée vers une carrière de réalisatrice tout en menant des études dans une université de Los Angeles.

Par Alexia Felix