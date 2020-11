T'as le look coco : combien la chanson a rapporté à Laroche Valmont

Fin août, Jordan de Luxe a fait son retour sur Non Stop People aux commandes de son émission "L'instant de Luxe" dans laquelle il reçoit une personnalité pour échanger sur son actualité, mais aussi sur sa vie intime. Depuis la rentrée, le présentateur a reçu Pascal Soetens, Clara Morgane, mais aussi Shirley Bousquet. La comédienne est revenue sur sa participation aux débuts des années 2000 à la série à succès "Caméra Café sur M6, se confiant sur l'éventualité ou non d'un retour du programme sur les écrans.

"On s'en parle, on aimerait, on voudrait. Après, ce n'est pas nous qui décidons, c'est M6. En tout cas, s'il y avait une demande, sachez qu'on est tous OK (...) On était tellement content de se retrouver tous, ça serait marrant. Je n'annonce rien, il n'y a rien. Mais on aurait très envie, soit sous forme de 'Caméra Café' soit sous une autre forme. De se retrouver, ce serait génial", disait-elle.

Une chanson à plus d'un million d'euros ?

Ce jeudi 19 novembre, Jordan de Luxe s'est entretenu avec Laroche Valmont sur le plateau de "L'instant de Luxe". L'occasion pour le chanteur de revenir sur le succès de sa chanson "T'as le look coco". "Ça a dû bien rapporter tout ça", lui lance le présentateur. "Oui. Une fois de plus, nous avons eu de la chance. C'est une chanson qui a été reprise tout de suite, dès l'année suivante, dans des publicités", lui répond le chanteur de 71 ans.

Jordan de Luxe le relance sur la somme qu'il a touchée pour cette chanson. "Combien ça a rapporté, à peu près. Un million d'euros ?" poursuit-il. "Sur trente-six ans, certainement plus d'un million d'euros", précise-t-il.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV