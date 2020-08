Taylor Swift accuse Donald Trump de saboter les élections présidentielles

Taylor Swift s’est toujours faite discrète quant à ses choix politiques. Mais alors que la course à la Maison Blanche est lancée entre Donald Trump et Joe Biden, la chanteuse américaine a fait part de son opinion et s’en prend au président actuel qu’elle accuse de tricher. En raison de la pandémie de coronavirus qui ne cesse de se propager aux États-Unis, de nombreux citoyens espèrent pouvoir voter par correspondance au lieu de se déplacer au bureau de vote pour le scrutin du 3 novembre prochain. Pour acheminer à temps tous les bulletins, l’US Postal Service demande des fonds. Si les démocrates y sont favorables, le président républicain et son parti s’y opposent. Face à cette décision, Taylor Swift n’a pu se taire.

La chanteuse envoie des messages forts à ses millions d’abonnés

Sur Twitter, elle s’est exprimée à travers deux tweets. Dans le premier, elle écrit : "La destruction calculée de La Poste américaine (NDLR, le US Postal Service - USPS) par Trump prouve très clairement une chose : il sait très bien que nous ne voulons plus de lui comme président. Il a choisi de tricher de façon éhontée et a mis en danger la vie de millions d’Américains juste pour rester au pouvoir". Taylor Swift fait référence aux plus de 170 000 morts du coronavirus dans le pays. La chanteuse a ensuite publié un second message dans lequel elle accuse le président de tricher. "Le leadership totalement inexistant de Donald Trump a aggravé la crise dans laquelle nous nous trouvons et il en profite désormais pour saboter et détruire notre droit de vote et de voter en toute sécurité. Demandez un bulletin de vote rapidement. Votez rapidement". Un message fort pour la chanteuse qui est suivie par plus de 80 millions de personnes sur le réseau social.

Donald Trump’s ineffective leadership gravely worsened the crisis that we are in and he is now taking advantage of it to subvert and destroy our right to vote and vote safely. Request a ballot early. Vote early. — Taylor Swift (@taylorswift13) August 15, 2020

Par Valentine V.