Téléthon 2020 - Amel Bent : Après sa prestation ratée, elle s’explique

Amel Bent risque de se souvenir longtemps de ce Téléthon 2020. Alors qu’elle était venue interpréter son nouveau titre "Un, deux, trois" en duo avec l’artiste Hatik, la chanteuse a été victime d’un problème technique qui a rendu sa voix quasi inaudible pour les téléspectateurs. Face à cet énorme malaise qui a complètement fait rater sa performance, Amel Bent a tenu à prendre la parole sur Instagram pour s’expliquer : "Petit problème technique ce soir sur la prestation du Téléthon... Ce sont les aléas du direct. Ça peut arriver ! On n'a pas voulu interrompre la prestation car le plus important c'est ce pourquoi nous étions là ce soir et pendant notre prestation nous avons passé la barre des 8 millions d'euros et c'est ce que nous garderons en mémoire".

Une nouvelle erreur pour Amel Bent

Ce n’est pas la première fois qu’Amel Bent fait beaucoup parler d’elle pendant le Téléthon. En 2005, la femme de Patrick Antonelli avait appelé à "voter" pour l’événement. Une bévue qui avait rapidement été corrigée par Nagui qui n’avait pas hésité à recadrer la chanteuse en direct : "C’est vrai qu’il y a des émissions où il faut voter. C’est pas grave… C’est surtout des émissions où même quand on perd, surtout quand on perd, on a une belle carrière. Et généralement, ceux qui gagnent ce n’est pas le cas". Sur le plateau de La grosse Darka des années plus tard, Amel Bent était revenue sur ce moment très gênant : "Je participais au Téléthon, donc j’étais venue chanter. C’était Nagui qui présentait l’émission, c’est toujours Nagui d’ailleurs et il ne m’a plus jamais réinvitée… Et je pense que c’est à cause de ce moment-là".

Par Alexia Felix