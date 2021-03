Thione Seck, le chanteur star de la musique sénégalaise, est mort

Star de la musique sénégalaise, Thione Seck est décédé ce dimanche 14 mars à l’âge de 66 ans à Dakar. C'est son avocat, Ousmane Seye, qui a annoncé la triste nouvelle, a rapporté l'AFP. "Il est décédé ce matin d’une maladie au centre hospitalier de Fann” à Dakar, a-t-il déclaré. Chanteur et parolier, Thione Seck était l’un des plus célèbres musiciens du Sénégal avec Youssou Ndour, Omar Pène, Ismaël Lô ou encore son propre fils, Wally Seck. Ancien chanteur dans les années 1970 du légendaire Orchestre Baobab, Thione Seck avait fondé dans les années 1980 le groupe "Raam Daam", un groupe de pur mbalax, genre né de la rencontre entre plusieurs rythmes locaux, le chant, le funk, et parfois le reggae.

Autour d'une affaire ces dernières années

La discographie du chanteur comprend notamment les titres "Allô Petit", "Orientissime" et "Diaga". A l'annonce de sa disparition, plusieurs hommages se sont succédé au Sénégal. Sur Twitter, l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a salué un "véritable monument de la musique sénégalaise". Ces dernières années, l'image de Thione Seck avait été ternie par une affaire de faux billets. Cela avait valu au chanteur une détention provisoire de neuf mois en 2015. Selon Khalifa Sall, le chanteur aurait contracté la maladie qui a causé de sa mort durant son court séjour en prison. Son avocat a indiqué ce dimanche que la Cour suprême du Sénégal a annulé toute la procédure à son encontre début mars.

Par Marie Merlet