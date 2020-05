Thomas Dutronc confiné avec une "amie", il raconte

Avec les annonces du gouvernement de ce jeudi 28 mai, la France retrouve petit à petit un semblant de liberté. Finis les restrictions de 100 km, les bars et les restaurants peuvent enfin rouvrir, un soulagement pour tous les Français après deux mois de confinement. Alors que ce dernier s'est plutôt bien passé pour la majorité, certains l'ont moins bien vécu. C'est le cas notamment de Thomas Dutronc, qui a récemment taclé ses collègues des Enfoirés. Le chanteur s'est confié sur cette période dans les colonnes de VSD. Il a essayé de s'occuper du mieux possible "en donnant notamment des cours de guitare en direct sur Facebook". Le fils de Jacques Dutronc n'avait pas d'autre choix, tous ses concerts prévus en Allemagne ou aux États-Unis ont été annulés.

Le chanteur reste discret

Mais Thomas Dutronc, très affecté par la mort de Johnny Hallyday, n'a pas chômé pour autant. Il en a profité pour travailler sur un album de reprise dans lequel il collaborera avec des chanteurs comme Iggy Pop. En attendant, il n'a qu'une seule hâte, retrouver Paris "pour boire un coup avec les potes et faire de la musique. La musique que j'aime c'est dans les bars et les clubs qu'elle se joue et s'écoute. C'est là que j'ai commencé".

Côté professionnel tout roule pour le chanteur, mais quid du personnel ? Pendant cette interview, il a fait une révélation pour le moins inattendue. Ce confinement, il ne l'a pas passé seul. "Je suis avec mon amie dans l'Yonne, entre Auxerre et Joigny", souhaitant, malgré tout, rester discret sur l'identité de cette dernière.

Par J.F.