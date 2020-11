Thomas Dutronc endeuillé par la mort d'un ami emporté par le coronavirus

Thomas Dutronc traverse une période difficile. Il y a quelques jours, le fils de Françoise Hardy et Jacques Dutronc pleurait la mort d’un ami, emporté par la Covid-19 après plusieurs mois en réanimation. Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 23 octobre 2020. "Notre ami Jean Paolini qui a fait tant pour son village nous a quittés à l’âge de 74 ans, après je crois plusieurs mois en réanimation, la COVID aura eu raison de lui, son sourire et son intelligence", avait écrit Thomas Dutronc sur son compte Twitter. Toujours endeuillé par la perte de son ami Jean Paolini, Thomas Dutronc vit un nouveau coup dur. Le chanteur de 47 ans vient d’apprendre le décès de son ami Jean-Michel Boris, directeur de L’Olympia. Selon L’Est éclair, Jean-Michel Boris est décédé à l’âge de 87 ans après avoir été touché par la Covid-19.

"Ton sourire illuminait le monde"

La terrible nouvelle a été annoncée sur Twitter par le compte officiel de la salle de spectacle. "L'Olympia, c'est une histoire de famille unie par les liens du cœur et la passion pour le spectacle. Avec la disparition de Jean-Michel Boris, nous perdons l'un de nos pères et le monde de la culture, l'un de ses bienfaiteurs", peut-on lire. De nombreuses personnalités du monde du spectacle ont réagi à la disparition de Jean-Michel Boris. Muriel Robin lui a notamment dédié ces quelques mots : "Je t’aimais beaucoup Jean-Michel… Merci". Smaïn a déploré la mort d’un "homme remarquable". Et Michel Leeb a dit "adieu" à son ami. Quant à Thomas Dutronc, le chanteur a rendu un touchant hommage à Jean-Michel Boris sur son compte Instagram. "Ta gentillesse, ta délicatesse, ta sensibilité étaient exceptionnelles... Tu étais ce genre d’homme dont le sourire illuminait le monde... Puisqu’on ne pourra être à ton enterrement mon cher #jeanmichelboris on pense à toi et à ta famille…", a posté le fils de Jacques Dutronc.

L'Olympia, c'est une histoire de famille unie par les liens du cœur et la passion pour le spectacle. Avec la disparition de Jean-Michel Boris, nous perdons l'un de nos pères et le monde de la culture, l'un de ses bienfaiteurs. pic.twitter.com/3R8OSXyql8 — L'Olympia (@OLYMPIAHALL) November 6, 2020

Par Matilde A.