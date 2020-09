Thomas Dutronc : pourquoi il a refusé d'être coach dans The Voice

Éric Dussart et Jade passent en revue tous les week-ends l'actualité télé avec la présence d'invités. Ce samedi 12 septembre, le chanteur Thomas Dutronc était invité. Il s'est confié sur son actualité et a fait quelques confidences. En effet, le fils de Jacques Dutronc a évoqué en premier lieu son avenir au sein de la troupe des Enfoirés. En plus des tensions avec certains collègues, le rythme effréné est compliqué : "C'est une histoire de planning et en janvier ça risque d'être un petit peu compliqué. Autant je passe toujours un moment extraordinaire avec toute la troupe et puis c'est important de faire un effort pour les gens qui ont faim, autant c'est beaucoup de stress, de travail et d'énergie."

"Pour nous c'est toute une semaine de répétitions de 11h00 à 02h00 du matin minimum. C'est extrêmement fatiguant. La fois dernière, j'ai mis trois semaines à m'en remettre. Là j'ai beaucoup de choses à faire. Donc je ne suis pas sûr de répondre favorablement à l'invitation.C'est épuisant, ça me prend beaucoup d'énergie. Moi je ne le fais pas comme ça."

"pourquoi pas, ça se négocie"

Thomas Dutronc s'est ensuite confié sur une autre grosse émission de TF1, The Voice. La production lui a demandé de devenir coach, mais le chanteur a décliné la proposition."Au moment où on me l'a proposé, j'étais vachement honoré, touché, j'avais presque envie de le faire", ajoutant que "ça amène beaucoup de notoriété et un peu d'argent". "J'ai eu envie de dire 'Laissez-moi refaire des disques qui marchent'" a confié le fils de Jacques Dutronc en référence à son dernier album Eternels, jusqu'à demain qui selon lui "n'a pas eu un succès fou".

"Je me disais qu'il vaut mieux accepter quand on est en haut d'un truc plutôt qu'au creux de la vague." Il conclut ensuite en déclarant qu'il ne dirait pas non si la production le contactait aujourd'hui "Pourquoi pas, ça se négocie. Ça pourrait m'amuser. On rentre dans une espèce de grosse machine, ça fait un peu peur. D'un seul coup, il y a un niveau de célébrité, on est ciblé sur les réseaux sociaux, ça devient une espèce de délire, de folie… Mais enfin j'imagine qu'on peut le faire en prenant ça à la légère et en rigolant."

Par J.F.