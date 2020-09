Thomas Dutronc : pourquoi sa relation avec sa mère Françoise Hardy est parfois difficile

En 2018, la chanteuse Françoise Hardy annonçait être touchée par un second cancer dont le traitement l'a rendue sourde d'une oreille. Un handicap lourd qui avait poussé la chanteuse de 76 ans à mettre fin à sa carrière. En juin dernier en pleine crise sanitaire du coronavirus, son fils, Thomas Dutronc avait évoqué l'état de santé fragile de son illustre maman : "On va dire que son état de santé n'est pas formidable. Elle va bien, enfin niveau cancer, elle est vraiment en rémission, mais elle a plein de petits soucis, de pépins au quotidien qui font que sa vie est un petit peu pénible (...) Elle n'a pas un grand moral, mais on espère qu'on va trouver des solutions" avait déclaré le chanteur.



Ce lundi 28 septembre 2020, Thomas Dutronc a de nouveau évoqué sa mère et leur relation parfois compliquée. Le chanteur de 47 ans était en effet présent sur le plateau de l'émission "L'info du vrai, le mag" pour assurer la promotion de son dernier album intitulé "Frenchy".

"Elle est un peu fatigante"

"J'aime bien faire écouter à mes parents mes chansons. Autant le premier disque, je leur ai donné le truc terminé autant maintenant... Ils sont tous les deux différents mais ma mère s'angoisse beaucoup pour plein de choses, elle est un peu fatigante... Mais je prends sur moi parce que je sais que ça lui fait plaisir quand même de me donner son avis. Parfois, elle me dit des choses juste mais parfois elle est minante mais pour tout le monde !" a expliqué Thomas Dutronc.



L'artiste qui vient de révéler pourquoi il a refusé de devenir coach dans "The Voice" a enchaîné en révélant à quel point sa mère est intransigeante : "J'en parlais à Etienne Daho. Il a beaucoup d'amitié pour ma mère mais à chaque nouveau disque, à chaque fois elle l'envoie en disant : 'mais c'est monstrueux, c'est épouvantable'. Mon père c'est pareil ! Toute mon enfance j'ai vu mon père amener ses disques, il se faisait jeter.. Quand elle aime pas un truc elle le dit mais parfois avec des mots très crus ! " a lancé le fils de Jacques Dutronc.

Par E.S.