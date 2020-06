Tom Leeb bientôt au cinéma : il dévoile ses projets (exclu vidéo)

2020 devait être une grande année pour Tom Leeb. Le fils de Michel Leeb avait été sélectionné pour être le candidat de la France à l’Eurovision. La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus a totalement changé la donne et l’Eurovision a été annulée. Loin de se décourager, le chanteur espère représenter la France en 2021 : "Bien sûr que ça me tenterait, car cette opportunité m’a filé entre les mains. J’aimerais vraiment avoir ma chance. Mais d’ici là, beaucoup de choses peuvent se passer", déclarait-il au Parisien en mai dernier. En tout cas, l’artiste n’interprètera plus la chanson sélectionnée à savoir "The Best In Me". Il a d’ailleurs pu l’interpréter lors de la grande soirée organisée sur France 2 (et à travers l’Europe) en remplacement du concours. Celle-ci baptisée "Eurovision Europe Shine a Light" a été retransmise le 16 mai, date à laquelle aurait dû avoir lieu la finale.

Une carrière bien remplie pour le fils de Michel Leeb

En attendant, c’est au cinéma que Tom Leeb brillera cette année. Invité du "Débrief de Non Stop" sur Non Stop People, le chanteur a dévoilé ses projets à venir. "J’ai un film de Nicolas Cuche qui sortira cet été et qui s’appelle "Pourris gâtés" avec Gérard Jugnot, Arthus, Camille Lou. Il y a le magnifique film de Julien Rambaldi, "C’est la vie", c’est un film sur des femmes qui vont accoucher, une comédie familiale", indique le chanteur. "Et en télévision la saison 2 d’ "Infidèles" sur TF1 avec Claire Keim", ajoute Tom Leeb. L’artiste ne disparaît donc pas trop des écrans cette année.

Par Non Stop People TV