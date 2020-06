Tom Leeb en couple ? Le chanteur répond en exclusivité (vidéo)

Tom Leeb a fait de nombreuses révélations ce week-end dans "Good Morning Week-end" sur Non Stop People. Interrogé sur sa vie privée, le chanteur a fait preuve d’honnêteté. "Quand on est artiste, je pars du principe que les trucs "people", les trucs comme ça de X est avec X, on s’en fout. On s’en fout de qui sort avec qui, et pourquoi et quand", indique l’ex-candidat de l’Eurovision précisant toutefois "comprendre qu’on puisse s’y intéresser". "Je ne sais pas s’il y a quelqu’un’ dans ma vie", ajoute ensuite l’interprète de " The best in me" en toute franchise. "Je vais lui écrire un texto pour savoir si on est ensemble parce que ce n’est pas clair. On est encore en train de danser, ce n’est pas clair", indique Tom Leeb sur le ton de l’humour.

Une réponse sur le ton de l’humour

Au cours de cette même interview, Tom Leeb a annoncé en exclusivité sur Non Stop People qu’il ne participerait finalement pas à l’Eurovision 2021. "On s’est mis d’accord avec France Télévisions et c’est eux qui donneront une vraie réponse à cela", déclare le chanteur. "J’ai un calendrier assez chargé l’année prochaine donc je ne pourrai pas faire l’Eurovision", poursuit Tom Leeb qui précise que sa réponse est "officielle". "D’autres choses arrivent sur mon chemin mais France Télévisions donnera une réponse bien précise", explique l’interprète de "The Best in Me". Toujours sur Non Stop People mais dans l’émission "Le Débrief de Non Stop", le fils de Michel Leeb avait annoncé avoir de beaux projets notamment au cinéma. Il sera prochainement à l’affiche du film de Nicolas Cuche "Pourris gâtés" et de celui de Julien Rambaldi "C’est la vie".

Par Non Stop People TV