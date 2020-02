Tom Leeb : sa chanson pour l'eurovision "casse les oreilles" de Franck Riester

Le 16 mars prochain, Tom Leeb sera à Rotterdam pour représenter la France à l’Eurovision avec son titre "The Best in Me". Un morceau qui ne fait pas l’unanimité. Si les bookmakers sont dubitatifs quant au choix de la chanson pour la 65e édition du concours international, il y en a un qui ne cache pas son désamour. Franck Riester, ministre de la Culture, a avoué que le refrain en anglais lui "casse les oreilles". Dans le cadre d’une audition parlementaire, le politicien a expliqué : "C’est vrai que les paroles des couplets sont en français, mais le refrain est en anglais, ça m’a un peu cassé les oreilles ce matin à la radio".

Chanter en anglais pour obtenir le Graal

Mais le ministre de la Culture n'en est pas resté là : "C’est un choix indépendant de France Télévisions. Initialement, cette chanson devait être totalement écrite en anglais mais l’interprète Tom Leeb a réécrit les couplets pour qu’ils soient en français. Après, il y a une stratégie, me dit-on, qui est d’essayer d’obtenir le Graal et c’est peut-être, concernant spécifiquement cette chanson, plus efficace". Selon lui : "Chacun, à sa place, doit être exemplaire et montrer l’exemple pour faire en sorte que la France soit portée avec fierté partout et tout le temps".

"On sait que les contenus français en langue étrangère sont aussi une façon de faire rayonner la France. La francophonie est importante mais le rayonnement de la France dans le monde, de sa culture, de son regard spécifique sur le monde, passe aussi parfois par des contenus en langues étrangères ou sous-titrées". Le concours de l’Eurovision se tiendra du 12 au 16 mai prochain à l’Ahoy de Rotterdam aux Pays-Bas.

Par C.F.