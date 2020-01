Tombe de Johnny Hallyday : Une demande de Laura Smet respectée

La bataille concernant la tombe de Johnny Hallyday a finalement pris fin ce mercredi 15 janvier. Alors que Laeticia Hallyday avait fait savoir que déplacer la tombe du rockeur était "une urgence absolue", Laura Smet et David Hallyday avaient très mal réagi à la nouvelle. Mais si Laura Smet avait pu obtenir une suspension d'exhumation en septembre dernier, Laeticia Hallyday a révélé ce mercredi 15 janvier sur Instagram avoir eu gain de cause : "Johnny repose enfin dans sa dernière demeure sur l’île de Saint-Barthélemy. C’était le choix d’un homme libre, qui a trouvé ici la paix à laquelle il aspirait. Les démarches ont été accomplies avec professionnalisme, dans le respect de ses volontés", a-t-elle indiqué en légende d'un portrait de Johnny Hallyday en noir et blanc.

Une demande importante pour Laura Smet

Il semble donc que Laeticia Hallyday et les ainés de Johnny Hallyday aient trouvé un terrain d'entente. La veuve du rockeur a même respecté l'une des volontés de Laura Smet concernant son père. Selon nos confrères du Parisien, c'est la fille de Nathalie Baye qui a demandé à ce que le cercueil de Johnny Hallyday soit transféré dans le caveau familial pendant la nuit et non pas en pleine journée, à l'abri des regards et par respect pour son père. L'avocat de Laeticia Hallyday, Me Gilles Gauer a par ailleurs fait savoir à l'AFP ce mercredi 15 janvier que ce transfert s'était "fait avec l’accord des aînés ". Mais si tout semble s'être arrangé avec Laura Smet et David Hallyday, Laeticia Hallyday doit à présent faire face à la colère des fans de Johnny Hallyday. Ces derniers ont été scandalisés par le fait que la mère de Jade et Joy n'appellent plus Johnny Hallyday "mon homme".

Par Alexia Felix