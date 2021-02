Tonton David : le chanteur de reggae est mort à 53 ans

Il s’appelait David Grammont mais tout le monde le connaissait sous le pseudonyme Tonton David. Né le 12 octobre 1967 à La Réunion, Tonton David débute sa carrière musicale en 1989. Un an plus tard, il sort son premier album "Le blues des racailles". Tout au long de sa carrière, il participe au développement du reggae en France. Tonton David est principalement connu pour son titre "Chacun sa route", chanson thème du film "Un indien dans la ville". Ce tube n’est pas le seul succès de Tonton David qui a été nominé aux Victoires de la musique en 1995 grâce au succès de l’album "Allez leur dire", vendu à plus de 350 000 exemplaires. Il disparait de l’actualité musicale en 2009 après la sortie de son dernier opus, "Ma gouille". Tonton David a même quitté Paris pour s’installer avec sa femme et ses quatre enfants en Lorraine, dans les environs de Metz.

Princess Erika annonce la mort de Tonton David

Ce mardi 16 février 2021, les fans de Tonton David ont appris une bien triste nouvelle. Selon les chanteurs Pierpoljak et Nuttea, Tonton David est décédé à l'âge de 53 ans. "Je viens d'apprendre que mon ami Tonton David est mort", a indiqué Pierpoljak dans une vidéo postée sur Instagram. "Je suis dévasté", a également déclaré Pierpoljak. De son côté, Nuttea a rendu hommage à Tonton David, son "ami de longue date", en postant trois clichés du chanteur. "RIP mon ami", écrit-il en légende. Pour l’heure, aucune information n’a été divulguée quant à la disparition soudaine du chanteur de 57 ans. La famille ne s’est pas exprimée et les causes sont encore méconnues. La disparition de Tonton David a été confirmée par un proche collaborateur du chanteur auprès d'un journaliste de BFM TV.

La disparition de Tonton David est annoncée par différents artistes. Confirmation à l’instant auprès d’un proche collaborateur artistique et ami du chanteur https://t.co/r0OPDwRH9O — Jean-Marie Marchaut (@JMMarchaut) February 16, 2021

Par Matilde A.