Tonton David mort : Manu Katché lui rend un touchant hommage

Le monde de la musique est en deuil. Ce mardi 16 février, Tonton David décédait à l'âge de 53 ans. Le chanteur de "Chacun sa route" a été victime d'un AVC. Une disparition qui a beaucoup attristé et les hommages ne cessent de se multiplier sur les réseaux sociaux. Omar Sy avait rapidement réagi sur Twitter : "Repose en Paix Tonton David. Le blues des racailles ... Toute ma jeunesse". Le rappeur Mokobé avait adressé un dernier message au chanteur sur les réseaux : "Tonton David nous a quittés, il avait toujours le sourire, il était super marrant, et il avait toujours une belle histoire à raconter".

"J'ai du mal à en parler"

Mais ce mercredi 17 février, c'est l'ancien juré de la Nouvelle Star, Manu Katché qui lui a rendu un hommage bouleversant. Invité au micro de Culture Médias sur Europe 1, le musicien a abordé le sujet non sans émotion. Et pour cause, il avait travaillé à de nombreuses reprises avec Tonton David puisque c'est lui qui avait composé le titre "Chacun sa route". "C'est un super souvenir. C'est une musique que j'ai faite il y a un petit moment, en 1994. Je ne connaissais pas du tout Tonton David. Il avait beaucoup d'énergie, beaucoup d'humour, une vraie joie de vivre". Lorsqu'il a appris sa mort, Manu Katché a été bouleversé : "Il était tout jeune, 53 balais ce n'est pas franchement vieux. Et il est toujours à la recherche de nouveaux gimmicks et de nouveaux sons. C'était une espèce de curieux, avec une bonne humeur et un sublime sourire sur le visage. Ça m'a franchement rendu triste. D'apprendre sa mort... J'ai du mal à en parler".

Par J.F.