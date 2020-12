Tony Carreira : mort tragique de Sara, sa fille de 21 ans, dans un accident de voiture

Le célèbre chanteur portugais Tony Carreira est en deuil. L'artiste qui est également connu en France a perdu sa fille, Sara, ce samedi 5 décembre 2020. La jeune femme de 21 ans a en effet été victime d'un accident de voiture sur l'autoroute A1, près de la ville de Lisbonne.



Selon la presse portugaise, l'accident a été provoqué suite à une collision entre quatre véhicules... et a engendré un mort et trois blessés. Parmi ses blessés : le chanteur et acteur Ivo Luca, compagnon de la défunte Sara Carreira, qui a été transporté d'urgence à l'hôpital. Les autres victimes sont une mère et son enfant d'une dizaine d'années qui ont été blessés et pris en charge par les secours.

Sara Carreira meurt à 21 ans

A 56 ans, Tony Carreira était l'heureux papa de trois enfants, nés de son union avec Fernanda Antunes, dont il s'est séparé en 2014. Ce mariage qui a duré plus de trente ans a donné naissance à trois enfants : les chanteurs Michael Carreira, 34 ans et David Carreira, 29 ans. Sara, la petite dernière a fêté ses 21 ans en octobre dernier... et avait elle aussi décidé d'embrasser une carrière de chanteuse.



En 2019, elle avait donc sorti son premier EP, intitulé "Metade". Dans le même temps, la jeune femme s"était lancée dans une carrière de styliste et avait lancé sa première collection de vêtements baptisée Esse By Carreira, au mois de novembre dernier.

La famille Carreira a publié un communiqué via l'agence Lusa, pleurant la disparition d'"une fille, une soeur, une princesse". "En ce moment où une immense douleur et une profonde tristesse nous envahissent, nous demandons humblement à tout le monde, en particulier à la presse, de nous permettre de dire au revoir à notre Sara avec la paix et l'intimité dont notre famille a besoin en ce moment" ont déclaré les proches de la jeune femme.



Par E.S.