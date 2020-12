Tony Carreira : une enquête ouverte après le décès de sa fille

Très populaire chanteur portugais, Tony Carreira a perdu tragiquement sa fille Sara, le samedi 5 décembre 2020. Agée de 21 ans, la jeune femme est décédée brutalement lors d'un accident de la route, près de la ville de Lisbonne. Sur l'autoroute A1 entre Santarém et Cartaxo, une collision entre quatre véhicules aurait engendré la mort de Sara Carreira et fait trois blessés, dont son compagnon Ivo Lucas, a rapporté la presse portugaise. Expulsé de la voiture qui s'est retournée sous le choc de la collision, le chanteur souffre d'une fracture au bras et de multiples contusions au visage et sur le corps, a rapporté Purepeople. Pour connaître les circonstances de l’accident, une enquête a été ouverte par la justice, a indiqué le site Correio da Manhã.

"Je ne demande rien à la justice"

L'enquête va notamment étudier une thèse selon laquelle Ivo Lucas conduisait une Range Rover à une vitesse trop importante. Ainsi, les quatre conducteurs ont dû réaliser des tests de drogues et d'alcoolémie, qu'un institut spécialisé à Lisbonne analyse. En deuil, Tony Carreira qui se trouvait en Algarve, dans le Sud du pays, au moment du drame, préfère rester éloigné des regards : "Je ne demande rien à la justice car ma fille ne reviendra pas. Je veux juste qu'on me laisse seul. Personne ne peut imaginer ma souffrance".

Par Marie Merlet