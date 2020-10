TPMP : Bigflo et Oli font des révélations chocs sur la suite de leur carrière

Ce mercredi 7 octobre 2020, Bigflo et Oli étaient les invités de "Touche pas à mon poste". Venus présenter leur documentaire, disponible prochainement sur Netflix, les deux frères toulousains n’étaient pas au bout de leurs surprises. Après avoir vu leur père débarquer sur le plateau de C8, ils ont assisté à une déclaration d’Isabelle Morini-Bosc à celui-ci après avoir soumis l’animateur au détecteur de mensonges.

L'occasion pour eux de faire une grande annonce. Alors le producteur de la chaîne les a questionné sur la suite de leur carrière, il ne s’attendait pas à apprendre qu'ils allaient faire une pause. Expliquant devoir "gérer les clips, le business, les concerts… Il y a pleins de trucs", Biglo a rappelé : "Avec Oli, on fait tout !".

L'annonce fracassante de Biglo et Oli

Avant de poursuivre : "Ça te laisse beaucoup moins de temps pour l’essence même de notre art qui est de faire de la musique entre frères, à deux, dans un studio". Face à ce constat, le jeune homme a ainsi fait une grande annonce : "Là, ce que l’on va faire, c’est que l’on va couper les réseaux. Ça prend quand même la tête". Face à un Cyril Hanouna étonné, il a poursuivi : "Ouais, on arrête. Le temps de se mettre en studio, de bien bosser".

Annonçant un "scoop", il a lancé : "Pas plus d’un an". Face à la stupéfaction des chroniqueurs, il a précisé : "Un bon album, ça ne se fait pas en deux mois (…). Si on continue là les réseaux, on va faire du vide (…). On n’a pas envie que ça nous parasite artistiquement". Ainsi, quelques jours après la sortie de leur documentaire, le duo arrêtera ses activités sur les réseaux sociaux jusqu’à la sortie de leur prochain opus. Vont-ils tenir ? Affaire à suivre…

"Pas plus d'un an"@bigfloetoli évoque la pause qu'il vont prendre dans leur carrière #TPMP pic.twitter.com/q3XHRDGZ04

Par C.F.