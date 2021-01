TPMP : Laeticia Hallyday en guerre avec Jade ? Bernard Montiel fait des révélations !

Ce n'est plus un secret pour personne, la crise d'adolescence est souvent un moment compliqué à gérer. Et il semblerait que Laeticia Hallyday soit légèrement dépassée. En effet, sa fille Jade a 16 ans et entre dans la période charnière de l'adolescence. Et alors que la relation entre mère-fille avait l'air d'être au beau fixe, selon Bernard Montiel plus rien ne va.

Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, l'ancien proche de Laeticia Hallyday fait quelques révélations : "C'est une crise d'adolescence, je crois. Au-delà de ça, surtout, elle s’entendait très bien avec Pascal Balland, son ancien compagnon, elle s’entendait très bien avec lui."

"Elles ne s’entendent pas du tout, du tout"

Laeticia Hallyday a rompu il y a quelques semaines avec lui, et depuis, elle a retrouvé l'amour dans les bras de Jalil Lespert. Et Jade ne verrait pas cette relation d'un très bon oeil. "Elle trouve ça agaçant que sa mère passe ses journées à se prendre en photo sur la plage à Saint Barth, qu’elle passe sa vie à communiquer, parce que Laeticia elle expose énormément sa vie depuis toujours, pour rester la vedette qu’elle est peut-être, pour rester proche des fans, je ne sais pas. Mais quoi qu’il en soit, elles ne se parlent pas du tout."

Malgré le fait qu'elles aient passé les fêtes de famille ensemble, Jade s'est rapidement envolée pour Marrakech afin de retrouver son petit ami. "Certes, ils ont passé Noël ensemble. Maintenant [Laeticia] est partie retrouver Jalil qui est en tournage à Rome, et [Jade] a passé le jour de l’an avec son petit copain à Marrakech. Elles ne s’entendent pas du tout, du tout. »

Par J.F.