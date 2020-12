TPMP : Matt Pokora clashé par Aya Nakamura, il la recadre

Sa réponse s’est faite attendre. Ce lundi 7 décembre 2020, Matt Pokora était l’invitée de Cyril Hanouna sur le plateau de "Touche pas à mon poste". Venu faire la promotion de son concert en live streaming, le chanteur s’est également confié sur sa vie entre les États-Unis et la France, la naissance de son fils Isaiah Tota, mais aussi sa participation au Téléthon le weekend du 4 décembre 2020. Parrain d’honneur de l’évènement, l’artiste était également présent aux NRJ Music Award.

Une cérémonie au cours de laquelle Aya Nakamura s’est vue remettre un prix. Absente, la chanteuse a laissé une courte vidéo pour remercier son public. L’occasion pour Cyril Hanouna de revenir sur les propos tenus par la jeune femme après la nomination de Matt Pokora lors des MTV EMA. "Il a gagné pour quels sons ? Rien contre lui mais il est même pas dans le top 10", avait-elle lancé.

"Je n’ai pas besoin de me justifier"

Ce à quoi, le jeune papa de 35 ans a commencé par répondre : "Là où elle fait fausse route... Après qu'elle mérite, il n'y aucun problème, mais juste là où elle a fait une erreur c'est quand elle parle de Top 10". Avant de poursuivre : "Le top 10 streaming ? Non, le top 10 streaming, j'y suis pas. Par contre, le top 10 physique j'y suis, le top 10 de remplissage de tournées, j'y suis depuis dix-sept ans ! En fait, il y a deux générations qui s'opposent : d'un public, d'une génération qui a commencé en 2003 et un public qui est là depuis trois ans et qui est très stream".

Le chanteur en a profité pour rappeler : "Le problème d'un public streaming, c'est que c'est beaucoup de touristes. C'est le buzz du moment, beaucoup de gens qui l'écoutent, c'est une certitude. Mais quand on vend 500 000 albums dont les trois quarts sont en streaming, on peut pas garantir que ça soit 400 000 super fidèles qui vont voter. Moi quand j'en ai 300 000, j'en ai 300 000 qui votent !" Avant de conclure : "Je n’ai pas besoin de me justifier".

