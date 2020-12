TPMP : Matt Pokora fait d'adorables confidences sur son fils Isaiah Tota

Matt Pokora est une jeune papa heureux ! Invité sur le plateau de "Touche pas à mon poste", le lundi 7 décembre 2020, le chanteur de 35 ans s’est confié sur sa nouvelle vie de famille avec Christina Milian, sa belle-fille Violet et son premier enfant Isaiah.

Né le 20 janvier 2020, le petit garçon fait le bonheur de ses parents qui ont pu profiter de lui pendant le premier confinement quelques mois seulement après sa naissance. "Le côté positif de cette année, c'est que j’ai pu passer du temps que je n'aurais jamais pu passer en temps normal" avec eux lui. Un heureux évènement qui a "changé" sa vie.

Ses valeurs que Matt Pokora espère transmettre à son fils

Avant de poursuivre : "On ne se réveille plus pour les mêmes raisons le matin. Quand on rentre le soir on est heureux de rentrer, on est pressé de rentrer. Ça donne un nouveau sens à la vie". Bien décidé à l’élever "comme moi j’ai été élevé" en "côtoyant tout style de gens, de respecter peu importe ce que l’on fait dans la vie", Matt Pokora ne manquera pas de lui rappeler : "Toi, tu vas sûrement être un privilégié parce que tes parents ont la chance de faire un métier plutôt cool..." .

Désireux de lui transmettre "toutes les valeurs" qu’il a apprises en faisant du sport, "l'école du sport, je pense que ça va être important aussi pour lui". Quant à sa vie partagée entre la France et les États-Unis : "Moi j'ai envie qu'il se sente autant Français qu’Américain".

