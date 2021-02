TPMP : Pascal Obispo positif à la Covid-19, il confie avoir eu très peur

Le 9 janvier dernier, Pascal Obispo était invité dans l'émission 50min Inside. L'ancien coach de The Voice avait alors confié avoir été positif à la Covid-19 quelques semaines auparavant. Une expérience douloureuse pour le chanteur qui peine encore à s'en remettre. Lors du portrait de la semaine, le grand ami de Florent Pagny revenait sur sa douloureuse expérience. "J'ai attrapé la Covid moi aussi et j'ai eu la chance d'être encore là". Une information qu'il avait décidé de garder secrète. "Je ne l'ai jamais dit. J'avais envie de le dire différemment"."J'ai vécu trois semaines très difficiles... J'ai eu peur de mourir. J'ai eu peur d'y passer parce que j'ai eu une sorte de malaise. Une forme de malaise vagal. Je me suis réveillé deux-trois secondes après et j'étais en sueur. C'est différent pour chaque personne mais ça peut être violent".

"Je pensais avoir perdu ma voix"

Après avoir expliqué pourquoi il avait quitté The Voice, il est revenu sur le sujet ce vendredi 12 février sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Et Pascal Obispo a confirmé ses précédentes déclarations. "Je l'ai eu pendant trois semaines, plus un mois derrière le temps de récupérer. Franchement c'est un peu compliqué quand même. Ce qui ne l'ont pas eu et qui ne sont pas passés par la peuvent être détente et ne pas comprendre ce que cela fait" explique-t-il.

Pascal Obispo poursuit ensuite en donnant quelques détails : "J'ai eu peur. Ça s'est fini au bout de trois semaines, j'ai fait des malaises, j'ai eu une semaine de fièvre à 39,5, je pensais avoir perdu ma voix. Ça a été très compliqué. On avance à tout petits pas (…) J'ai mis 10 jours avant de remonter les escaliers correctement. J'avais vraiment l'impression que j'avais mon âge".

Touché par la #Covid19 et victime de malaises, @ObispoPascal nous parle de son expérience du coronavirus #TPMPOAT pic.twitter.com/ocIR8Egh4S — TPMP (@TPMP) February 12, 2021

