UB40 : le chanteur Duncan Campbell hospitalisé à la suite d'un AVC

Gros moment de frayeur pour les fans du groupe UB40. Quelques heures après l'annonce du décès du rappeur FBG Duck, Duncan Campbell, le leader du groupe britannique, a été victime d'un AVC. Cette information a rapidement été confirmée par les autres membres du groupe sur Twitter : "Nous confirmons que notre leader et frère Duncan Campbell a été transporté à l'hôpital après avoir été victime d'un AVC" ont-ils écrit sur le réseau social.



Pour rassurer les fans, les musiciens ont cependant assuré que Duncan Campbell était "remis sur pied" avant d'évoquer leur espoir que son rétablissement soit total et rapide : "Si nous pouvons rapporter qu'il est déjà sur pied, nous demandons aux fans de respecter la vie privée de Duncan et de sa famille". Pour prouver que tout semble déjà aller pour le mieux, le groupe a rappelé à ses fans qu'ils pourront se retrouver très prochainement : leur prochaine tournée de concerts est prévue pour le printemps 2021.

Deux membres du groupe touchés par des soucis de santé

Si Duncan Campbell, 62 ans, vient d'être victime d'un AVC, un autre membre du groupe a aussi inquiété tout le monde il y a peu. L'an dernier, les médecins ont en effet diagnostiqué une tumeur au cerveau à Brian Travers, le saxophoniste du groupe. Un gros souci de santé qui l'a obligé à arrêter les tournées. Malheureusement, Brian Travers a donc raté la tournée de concerts organisée pour fêter le quarantième anniversaire de la formation du groupe. Le musicien avait d'ailleurs été opéré le jour même du lancement des concerts organisés à travers le Royaume-Uni.



Le groupe UB40 est à l'origine des tubes Red Red Wine, Falling In Love With You, Don't Break My Heart, Groovin', ou encore de la célèbre reprise de la chanson I Got You Babe.





Par E.S.