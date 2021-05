Usher bientôt papa pour la 4ème fois : sa chérie Jennifer est enceinte

En plus d’être un chanteur de renommée mondiale, Usher est un papa comblé. Il a donné naissance à deux garçons, nés de sa précédente relation avec Tameka Foster. Ils s’étaient d’ailleurs déchirés au sujet de la garde de Naviyd et Usher V (dit "Cinco"). Finalement, la justice avait tranché et décidé de confier la garde au chanteur. Usher a ensuite refait sa vie avec Grace Miguel. En 2015, les deux tourtereaux s’étaient dit ‘oui’ sous le soleil de Cuba. Mais leur histoire d’amour a finalement pris fin en 2018. Ils n’ont pas eu d’enfant. Depuis, Usher file le parfait amour avec Jennifer Goicoechea. Quand ils se sont rencontrés, Jennifer Goicoechea était employée au sein du label Epic Records, où Usher est signé.

Jennifer Goicoechea officialise sa grossesse aux iHeartRadio Music Awards

En septembre 2020, Jennifer Goicoechea et Usher sont devenus les heureux parents d’une petite fille appelée Sovereign Bo Raymond. Alors que la naissance de la fillette comble de bonheur ses parents, la compagne d’Usher vient d’annoncer une heureuse nouvelle ! Jennifer Goicoechea est à nouveau enceinte. C’est aux iHeartRadio Music Awards que Jennifer Goicoechea a dévoilé son ventre rond et officialisé sa grossesse. Elle a également fait l’annonce sur son compte Instagram. Sur les clichés, elle porte une robe noire moulante tandis qu’Usher pose à ses côtés et met sa main sur son baby bump. "'Encore un autre' avec la voix de DJ Khaled", écrit Jennifer en légende de sa publication. Beaucoup se sont précipités dans les commentaires pour féliciter le couple. Ce bébé, dont le sexe n’a pas encore été dévoilé, sera le deuxième pour Jennifer Goicoechea, et le quatrième pour Usher.

Par Matilde A.