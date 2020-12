Valéry Giscard d'Estaing, Diego Maradona, Guy Bedos... Ils nous ont quittés en 2020

Fin 2019, le coronavirus a fait son apparition sur un marché de Wuhan, en Chine. Depuis, le virus sévit partout dans le monde, notamment en France. Alors que le pays est sorti de son deuxième confinement le 15 décembre dernier, le nombre de morts ne cesse de grimper. À ce jour, plus de 60 000 personnes sont décédées de la maladie, parmi lesquelles des personnalités publiques, comme Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président de la République est décédé le 2 décembre dernier à l'âge de 94 ans des suites de la Covid-19. Il avait été hospitalisé en septembre dernier pour insuffisance respiratoire puis en novembre au CHU de Tours (Indre-et-Loire) pour insuffisance cardiaque.

Il n'est pas le seul à avoir contracté le virus. Patrick Devedjian, ancien ministre français, s'est lui aussi éteint des suites du virus le 28 mars dernier à l'âge de 75 ans, tout comme Manu Dibango, saxophoniste et chanteur camerounais. Ce dernier est décédé le 24 mars à 86 ans à l'hôpital de Melun, six jours après son hospitalisation. Il a été la première star mondiale à succomber au coronavirus. Outre-Atlantique, le décès à seulement 41 ans de Nick Cordero a fait les gros titres de la presse people. Pendant 90 jours, le comédien - vu dans la série "New York, Unité spéciale - s'est battu contre la Covid-19, maladie qui a provoqué l'amputation de sa jambe et le placement pendant de longs jours en coma artificiel.

Noyade, accident, maladie...

Le monde du sport a aussi été endeuillé par les disparitions de grandes figures sportives. Le 25 novembre dernier, Diego Maradona décédait à l'âge de 60 ans, plongeant ses fans du monde entier dans une profonde tristesse. La mort brutale de Christophe Dominici à 48 ans a aussi suscité la peine de ses supporters, amis et proches, tout comme celle de Gérard Houllier, ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais pour lequel une messe a été célébrée lundi 21 décembre en présence de nombreuses personnalités.

Les disparitions brutales de Kobe Bryant et de sa fille Gianna début janvier dans un accident d'hélicoptère en Californie ont aussi marqué cette année 2020, tout comme celle de Naya Rivera, retrouvée morte par noyade quelques jours après sa disparition sur le Lac Piru où elle profitait d'une balade en bateau avec son fils. Côté français, de grandes personnalités ont tiré leur révérence, de Guy Bedos à Gisèle Halimi en passant par Christophe, Juliette Gréco ou encore Michou. Le cinéma international a lui aussi perdu de grandes figures, de Sean Connery à Chadwick Boseman en passant par Kirk Douglas ou encore Robert Conrad.

Par Clara P