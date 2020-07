Vanessa Paradis : cette mauvaise nouvelle annoncée à ses fans

La crise du coronavirus laisse encore quelques séquelles. Et pour cause, malgré ce que l'on pourrait penser, cette dernière est encore bien présente et met à mal de nombreux secteurs. C'est le cas notamment de celui de la musique. Les boites de nuits et les salles de concerts n'ont toujours pas rouvert. Ces établissements sont évidemment difficiles compatibles avec la notion de geste barrière. De nombreux artistes sont donc plus qu'inquiet quant à l'avenir du métier. C'est pourquoi, depuis plusieurs mois maintenant, de nombreux concerts ou festivals sont reportés voir même parfois annulés. Et Vanessa Paradis, qui soutient Johnny Depp face aux nombreuses accusations, n'y échappe pas. Elle vient d'annoncer une triste nouvelle concernant sa tournée estivale à ses fans sur son compte Facebook.

les fans déçus, mais compréhensifs

Le communiqué officiel déclare : "Nous sommes au regret d’annoncer l’annulation des concerts suivants de Vanessa Paradis, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales contre le coronavirus, Covid-19, et en l’absence de solutions permettant de décaler ces dates". Le message précise ensuite que "les spectateurs en possession d’un billet peuvent se faire rembourser auprès de leur point de vente". Les fans sont évidemment très attristés, mais compréhensifs.

Certains d'entre eux n'ont pas hésité à poster un message en soutien à Vanessa Paradis, critiquée pour son appartement dans Quotidien : "Je peux toujours te faire un peu de place dans mon salon au Pays de Galles... Prends soin de ta famille et de toi, le reste suivra" , "Bonjour, courage à vous tous, je viendrai vous voir. Ça c'est garanti ! Dès le feu vert." , "Nous serons là pour le nouveau coup de feu".

Par J.F.