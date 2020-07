Vanessa Paradis : Sa touchante confidence sur son couple avec Samuel Benchetrit

Vanessa Paradis a décidé de sortir du silence. Lors d’une long entretien avec nos confrères de Marie Claire, la chanteuse française est notamment revenue sur les violences faites aux femmes : "#MeToo concerne tous les milieux, pas seulement le cinéma. C'était indispensable que cela arrive, surtout quand on voit certaines conséquences dramatiques du confinement, l'augmentation des violences faites aux femmes à l'intérieur des foyers". Vanessa Paradis a également avoué avoir beaucoup d’admiration pour "celles qui prennent publiquement la parole", notamment Adèle Haenel : "Je trouve très injuste qu'elle ait pu être critiquée. Elle est l'une des actrices les plus douées de sa génération, elle n'a vraiment pas besoin de ça pour faire parler d'elle, comme on a pu l'entendre. À côté de cela, attention à l'effet des réseaux sociaux où l'on juge parfois trop vite et sans savoir des gens qui ne l'ont pas été par la justice. Cela peut être terrible". Et au cours de cet entretien, Vanessa Paradis a également fait des confidences sur son couple.

"Cela me donne encore plus le trac"

Le 30 juin 2018, Vanessa Paradis s’est mariée à Samuel Benchetrit lors d’une cérémonie très intime. Très discrète sur sa vie privée, la chanteuse a fait de touchantes confidences, notamment en révélant qu’elle est très stressée à l’idée de jouer dans un film qui serait réalisé par son époux, bien que Vanessa Paradis possède une longue carrière au cinéma : "Pour le moment, cela me donne encore plus le trac ! Et ça met la pression. J'ai le sentiment de devoir assurer davantage. Être la personne qui le déçoit ou qui met son film en l'air... ce serait terrible !". En 2017, le couple s’était retrouvé sur le tournage du film "Chien", puis en 2018 Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit avaient de nouveau travaillé ensemble dans la comédie "Cette musique ne joue pour personne".

