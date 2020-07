Vanessa Paradis : ses rares confidences sur les violences faites aux femmes

Ce mercredi 29 juillet se terminait le procès houleux entre Johnny Depp et le tabloïd The Sun. L'interprète de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes accuse le magazine de diffamation après que ce dernier l'ait qualifié "d'homme qui bat sa femme". Il y a quelques années, son ex, Amber Heard dévoilait publiquement qu'elle avait été victime de violences conjugales de la part de l'acteur pendant plusieurs années maintenant. Dans cette tempête médiatique et judiciaire, Johnny Depp a pu compter sur le soutien sans faille de la mère de ses enfants, Vanessa Paradis. Une lettre qu'elle a rédigé a été lue pendant le procès : "Je connais Johnny depuis 25 ans. Nous sommes partenaires depuis 14 ans et nous avons élevé nos deux enfants ensemble. Pendant toutes ces années, j'ai connu Johnny comme un père et une personne gentille, attentive, généreuse et non violente. C'est tellement bouleversant qu'il a aidé tant de personnes dans sa vie personnelle et professionnelle avec gentillesse et générosité".

"C'était indispensable que cela arrive"

Alors que son procès vient de se terminer, Vanessa Paradis a donné une longue interview au magazine Marie Claire. La chanteuse se confie pour l'une des premières fois sur la question des violences faites aux femmes, notamment suite au mouvement #MeToo. "#MeToo concerne tous les milieux, pas seulement le cinéma. C'était indispensable que cela arrive", d'autant plus "quand on voit certaines conséquences dramatiques du confinement, l'augmentation des violences faites aux femmes à l'intérieur des foyers".



La présidente du festival de Deauville qui a failli ruiner la vie amoureuse de Florent Pagny ajoute ensuite qu'elle a beaucoup d'admiration pour "celles qui prennent publiquement la parole", en parlant d'Adèle Haenel. Elle ajoute ensuite au sujet de l'actrice : "Je trouve très injuste qu'elle ait pu être critiquée. Elle est l'une des actrices les plus douées de sa génération, elle n'a vraiment pas besoin de ça pour faire parler d'elle, comme on a pu l'entendre. À côté de cela, attention à l'effet des réseaux sociaux où l'on juge parfois trop vite et sans savoir des gens qui ne l'ont pas été par la justice. Cela peut être terrible".

Par J.F.