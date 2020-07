Véronique Sanson en rémission, elle fait part de ses inquiétudes

La vie de Véronique Sanson aurait pu basculer en 2018. Après un contrôle de routine, les médecins lui découvrent une tumeur aux amygdales. Le diagnostic est sans appel, la chanteuse est atteinte d'un cancer et doit donc subir un lourd traitement. Elle a donc suivi de nombreuses séances de radiothérapie extrêmement lourdes, et ce n'était que le début du combat. Pendant de longs mois, Véronique Sanson se bat contre la maladie et pour ne pas perdre sa voix. Le moral en berne et épuisée, elle réussie à s'en sortir.

En rémission, elle a décidé de revenir sur le devant de la scène. Elle se confiait sur son grand retour en avril 2019 dans les colonnes du Parisien : "J’ai toujours fait le contraire de ce qu’on me disait. Je me suis mise en danger, mais j’adore le danger. Le cancer est un danger comme un autre. J'ai fait tout ce qu’on m’a demandé pour guérir, six semaines de radiothérapie, et j’ai vu un magnétiseur qui m’a évité des effets secondaires graves, comme une tache de vin dans le cou."

'Bien sûr que j’étais inquiète !"

Ce dimanche 19 juillet à l'occasion de la sortie de son nouveau single en collaboration avec Grand Corps Malade, Véronique Sanson a accordé un entretien au Journal du Dimanche. Malgré sa rémission, la chanteuse a quelques inquiétudes. "Ça s’appelle un cancer de la gorge… Bien sûr que j’étais inquiète ! Les rayons, les effets secondaires, la perte du goût et de l’odorat, ça vous bousille les cordes vocales… Mais je m’en suis sortie et j’ai fêté mes 70 ans au Palais des Sports."

Elle conclut ensuite : "Ma voix est toujours là, je la trouve même encore meilleure et je travaille sur mon nouvel album. Je l’ai promis pour l’année prochaine, je croise les doigts. En ce moment, j’ai peur de parler à mon piano, qu’il ne me réponde pas. J’ai l’impression de me répéter, de trouver toujours les mêmes mélodies."

Par J.F.