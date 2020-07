Véronique Sanson : ses discrètes nouvelles sur son état de santé

Guérie de la maladie, Véronique Sanson va de l'avant. Lors de l'annonce de son cancer des amygdales en 2018, la chanteuse avait dû se retirer de la scène pour se soigner. Mais Véronique Sanson a remporté la bataille quelques mois plus tard en retrouvant son public en concerts. Fragilisée par son cancer, la chanteuse a vu sa vie changer comme elle le confiait au Journal du dimanche en octobre 2019 : "Avant je sortais, j’allais au cinéma. Maintenant, je suis plus fatiguée. Je traîne, je glande, je regarde par la fenêtre et je me dis que c’est déjà merveilleux de s’être réveillée en vie !". En battante, la chanteuse qui avait confié avoir "peur pour [sa] voix" dans Paris Match, devrait dévoiler un nouvel album en 2021.

Véronique Sanson rassure

Sur RTL ce jeudi 2 juillet, Véronique Sanson a assuré sur ce projet qu'elle prépare : "Je vous le promets". Si le confinement lui a permis de se reposer et de "ne rien faire", la chanteuse est donc toujours productive, tandis qu'elle sortira en septembre un titre en duo avec Grand corps malade, nommé "Une sœur". Pour prendre des nouvelles de la santé de Véronique Sanson, Thomas Sotto lui a alors demandé : "Les soucis de santé que vous avez connus, ça va mieux ? Rassurez-nous". Dans une réponse assez courte, la chanteuse a simplement rassuré sans en dire davantage : "Oui, oui, tout va bien, tout va bien". Véronique Sanson semble ainsi préférer la discrétion à ce sujet.

Par Marie Merlet