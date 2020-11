Vianney beau-papa : rares confessions sur la fille de Catherine Robert

Vianney était l’invité de Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste" ce lundi 23 novembre 2020. Le chanteur est venu faire la promotion de son dernier album "N’attendons pas". Dans cet opus sorti le 30 octobre 2020, Vianney se livre sur des sujets très personnels. Le chanteur de 29 ans rend hommage à son grand-père décédé il y a trois ans, dans le titre "Tout nu dans la neige". Dans "La Fille du Sud", Vianney parle de sa compagne, la violoncelliste Catherine Robert. Les paroles de cette chanson évoquent une histoire d’amour aux débuts difficiles. "Je parle de ma compagne... Et oui, j'étais très mauvais avec les nanas !", concède Vianney à "Télé Star".

"Je suis super heureux"

En plus de sa compagne et son défunt grand-père, Vianney a tenu à composer une chanson pour sa belle-fille. En effet, quand il a commencé sa relation avec Catherine Robert, cette dernière était déjà maman d’une fille de 9 ans. Dans "Beau-papa", Vianney évoque le lien qui l’unit à sa belle-fille. "J’avais pas prévu d’un jour adopter mon enfant j’ai du surtout m’adapter (…) Y’a pas que les gènes qui font les familles des humains qui s’aiment suffisent", chante Vianney dans ce morceau. Face à Cyril Hanouna, Vianney a accepté de dire quelques mots sur son rôle de beau-père. D’ordinaire très discret sur sa vie privée, l’interprète de "Dumbo" a déclaré : "Je suis super heureux, j’essaye de le dire dans la chanson". Vianney s’était déjà confié au sujet de sa belle-fille dans l’émission "C à vous" sur France 5 en septembre dernier. "J’ai vraiment découvert qu’on pouvait développer énormément d’amour, plus que ce que j’imaginais, pour un enfant qui n’était pas génétiquement le sien. Franchement, d’avoir un enfant qu’on se met à aimer alors qu’on ne l’a pas engendré… Je vous assure que quand on fait des chansons, on est obligé d’en parler à un moment donné", avait-il confié.

Par Matilde A.