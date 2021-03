Vianney : bientôt la fin de sa carrière ? Il se confie !

Cela fait quelques années maintenant que Vianney fait partie intégrante de la scène musicale française. Le chanteur a fait une entrée remarquée avec son titre entêtant "Pas là" et depuis, il ne cesse d'enchaîner les succès. Depuis le 6 février dernier, le jeune homme s'est lancé un nouveau défi, puisqu'il est coach dans The Voice. Le petit nouveau de cette année a réussi à trouver sa place auprès des autres coachs, mais également dans le coeur des téléspectateurs. En effet, ces derniers adorent la vision de Vianney, ses remarques pertinentes et surtout son côté humain.

"Je sais que ça s’arrêtera même définitivement, bientôt"

Avec ce succès, l'émission "Sept à Huit" sur TF1 lui a consacré son portrait de la semaine dimanche 28 mars. Le coach s'est confié sur ses différents projets du moment, mais ce n'est pas tout. Quelques minutes après, Vianney a fait une révélation qui risque de surprendre et attrister ses fans. Et pour cause, il écrit de nombreux textes pour Céline Dion ou encore Louane, mais risque de mettre un terme à sa carrière de chanteur : "Je sais que ça s’arrêtera même définitivement, bientôt. Je le ressens. Je sais que le jour où j’aurai des enfants, je n’aurai pas envie de tenir ce rythme-là, d’une vie de chanteur. Donc il faudra juste que je trouve des équilibres pour continuer à être heureux en faisant des choses que j’aime, mais en ayant assez de temps et de présence pour les gens que j’aime", a-t-il dit.

Il a ensuite conclu en faisant une belle déclaration à ses proches : "Ma famille c'est ma vie", et sur sa belle-fille pour qui il a écrit la chanson "Beau-Papa" : "J'ai découvert la beauté mais aussi la complexité, les joies et les peines du fait d'aimer un enfant qui n'est pas le nôtre. C'est presque un chemin de croix à certains égards. C'est difficile pour un enfant qui est entouré d'un parent qui n'est pas le sien génétiquement".

Par J.F.