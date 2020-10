Vianney bientôt papa ? Ses tendres confidences sur sa femme et sa belle-fille

Après plusieurs mois d'absence, Vianney s'apprête à signer son grand retour sur le devant de la scène musicale. C'est d'ailleurs ce vendredi 30 octobre 2020, que sort son troisième album studio intitulé "N'attendons pas". En août dernier, le chanteur de 29 ans a d'ailleurs dévoilé un des titres de ce nouvel opus, une chanson nommée "Beau-papa" dans laquelle il évoque son rôle de beau-père qu'il joue pour la fille de sa compagne, Catherine Robert.



Depuis 2016, l'interprète du tube "Je m'en vais" est en couple avec la musicienne Catherine Robert qui est maman d'une petite fille née d'une précédente relation. S'il semble très fier d'être beau-père Vianney parle également, dans sa chanson, d'une femme "en cloque du petit". Serait-ce là une façon d'annoncer qu'il aimerait avoir un enfant avec sa chérie ? Interrogé par Télé Loisirs, le chanteur se confie sur son désir de paternité : "Non, euh... c'est vrai que je dis le petit ! Mais c'est avant tout un hommage au titre de Renaud, En cloque. Pour le moment, mon grand projet, c'est cet album. Mais j'aurai bientôt 30 ans, tout peut arriver..." assure-t-il.

Un bébé après le mariage ?

Ce futur bébé serait une nouvelle fois façon de sceller son amour avec Catherine Robert... qu'il aurait d'ailleurs épousée durant une cérémonie discrète qui se serait tenue en juillet dernier. En attendant de pouponner, Vianney s'exerce déjà à l'éducation d'un enfant et a accepté de se confier sur cette responsabilité : "Quand cette enfant est entrée dans ma vie, je savais que je parlerais d'elle, parce que je parle de toutes les choses qui me bouleversent (...) Donc, nécessairement, j'allais aborder ce thème-là [son rôle de beau-père, NDLR], qui rythme ma vie. Et qui m'a fait réaliser plein de choses : l'amour que l'on peut porter à un enfant qui n'est pas le nôtre, l'amour au sein d'une famille, qu'il y ait des liens du sang ou non" a-t-il ajouté.

Par E.S.