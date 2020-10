Vianney : Ce tweet en référence à France - Belgique qui ne va pas plaire aux Belges

C'est un match qui restera longtemps dans les annales. Le 10 juillet 2018, la France affrontait la Belgique lors de la demi-finale de la Coupe du monde. Un match évidemment lourd de sens au vu de la proximité géographique mais également politique entre les deux pays. Mais à 21h06, tout bascule. Samuel Umtiti marque de la tête à la 51ème minute. Les Diables Rouges n'arriveront jamais à recoller au score, tandis que la France s'envole pour la finale qui a connu une issue on ne peut plus glorieuse.

En coulisse, les joueurs Belges sont déçus, et en colère ! Lors d'une interview Thibaut Courtois, le gardien de but avait fait part de sa déception, accompagné d'un soupçon d'amertume : "On perd contre une équipe qui n’est pas meilleure que nous, et qui ne joue pas". Quelques minutes plus tard, Eden Hazard surenchérissait : "Je préfère perdre avec cette Belgique que gagner avec cette France".

Il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'amusent du "seum" des Belges. D'autant plus que même s'il avait présenté ses excuses, avouant avoir réagi "à chaud", Thibaut Courtois déclarait quelques jours plus tard avoir "éteint la télévision à la 94e minute de la finale pour ne pas voir les Français célébrer leur titre". Sur les réseaux sociaux, on a assisté à un véritable raz-de-marée de moqueries. Les internautes se sont alors amusés à remplacer la syllabe "seum" par le drapeau belge. Deux ans après, le mème est toujours de rigueur sur les réseaux sociaux, et le chanteur Vianney, touché par le coronavirus l'a bien compris.

Actuellement en Belgique, il vient de poster un message sur son compte Twitter qui risque de faire réagir nos voisins belges : "Bonheur d'entamer une journée d'interviews chez nos amis belges, à Bruxelles. La "Seum"aine commence bien". En commentaire, certains internautes sont morts de rire, et parmi eux, quelques Belges !

Bonheur d’entamer une journée d’interviews chez nos amis belges , à Bruxelles



La aine commence bien — Vianney (@VianneyMusique) October 5, 2020

Par J.F.