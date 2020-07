Vianney : cet hommage à son grand-père qui émeut les internautes

Vianney a réussi à se faire une place de choix dans le monde de la musique française. Avec son premier titre "Pas là", le chanteur est rapidement rentré dans la tête des Français, et n'en est jamais ressorti depuis. Ses albums sont à chaque fois un grand succès. Durant le confinement, il a annoncé la sortie d'un nouveau titre. Il a donc été invité sur le plateau de Laurent Delahousse le dimanche 17 mai pour dévoiler en live sa nouvelle chanson "N'attendons pas". Mais le jeune homme a également tenu à rendre un bel hommage à Johnny Hallyday. À la fin de l'émission, il a décidé d'interpréter une chanson du rocker "J'ai oublié de vivre" : "C'est une chanson de Johnny évidemment, que je vais chanter. J'ai fait trois concerts cette semaine, et les gens l'ont chanté aussi avec moi. Patrick Bruel dans son discours avait des mots assez transperçants, où il disait justement que Johnny n'avait jamais oublié de vivre. Et cette chanson je l'aime tellement, je la trouve tellement belle, que c'est celle-ci que je voulais vous chanter" confiait-il.

"cette chanson sera la tienne"

Et ce mardi 30 juin, c'est à son grand-père décédé que Vianney, touché par le coronavirus, a décidé de rendre hommage. Sur Instagram, il a posté une photo de lui en train d'enregistrer les titres de son album qui sortira à la rentrée. Il a légendé la photo du message suivant : "Mon petit grand-père. 3 ans. Cette chanson sera la tienne". Un message qui a énormément ému les internautes.

Très pudique sur sa vie privée, Vianney avait déjà fait part du décès de sa grand-mère durant un concert caritatif en mars 2015 à l'Olympia : "J’ai perdu ma grand-mère lorsque j’avais 13 ans des suites de cette maladie. J’ai été témoin de toutes les étapes par lesquelles elle est passée. La voir en phase terminale a été un choc. Je me sentais impuissant face à sa souffrance. Cela a été terrible. Cette cause me touche donc particulièrement. Je suis fasciné par les gens qui se démènent pour aider les autres. Petit, mon modèle était Mère Teresa. Voir ce petit bout de femme réaliser autant de belles choses est inspirant".

Par J.F.