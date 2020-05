Vianney : Cette confidence sur un futur projet qui devrait ravir ses fans

La France a retrouvé un semblant de "normalité" depuis ce lundi 11 mai, date du déconfinement. Si de nombreuses émissions de télévision avaient été arrêtées le temps de cette période de confinement, les tournages ont enfin pu reprendre, tout en respectant les mesures strictes de sécurité. C'est d'ailleurs le cas de l'émission "20h30 le dimanche", diffusée tous les dimanches soirs sur France 2. Laurent Delahousse a donc pu retrouver son célèbre plateau et avait convié pour l'occasion Vianney. Si le chanteur est resté un moment silencieux, c'est parce qu'il avait été touché par le coronavirus. Il avait révélé dans les colonnes du Parisien lors d'une précédente interview : "J'ai eu une fièvre et une toux de dingue, avec des complications, ça a duré quinze jours, mais je n'ai pas eu besoin d'être hospitalisé. C'était une version très soft, peut-être parce que je suis jeune.".

Bientôt de retour au cinéma ?

A présent, Vianney va mieux et il est même de retour avec une nouvelle chanson,"N'attendons pas" sortie le 7 mai. Si la musique est sa première passion, le chanteur possède d'autres cordes à son arc. Après avoir décroché l'un des rôles principaux en 2018 dans le film "Ma mère est folle", aux côtés de Fanny Ardant, Laurent Delahousse a interrogé son invité concernant de nouveaux projets au cinéma. A cela, Vianney a répondu : "Sûrement, parce que j'ai adoré". Cependant, il ne tient pas à accepter n'importe quel rôle. Il a précisé : "C'est vrai que ce qu'on m'a proposé après, j'avoue ça ne me touchait pas. J'aime tellement aussi être dans mon studio, faire ma musique et tout ... C'est compliqué de me sortir du studio. Là, c'est vrai qu'il y avait Fanny Ardant et Diane Kurys ! Là je peux aller au bout du monde avec ces gens-là.". En tout cas, ses confidences devraient ravir ses fans qui rêvent de le retrouver sur grand écran !

Par Solène Sab