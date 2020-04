Vianney de retour : son annonce qui va réjouir ses fans

Vianney s’est fait attendre. Depuis janvier 2019, le chanteur n’avait pas été présent sur les réseaux sociaux. Propulsé sur le devant de la scène grâce au succès de son titre "Pas là" en 2014, Vianney avait réitéré l’expérience avec son second album, certifié disque de diamant, et son tube "Je m'en vais" en 2016. Une ascension rapide pour le jeune artiste qui a décidé de prendre du recul sur sa carrière. Sans pour autant s’éloigner totalement puisqu’il a ensuite formé un duo avec Gims sur La Même et est apparu au cinéma dans Ma mère est folle. En pause pour une durée indéterminée, Vianney a laissé dans l’interrogation ses fans jusqu’à ce jeudi 23 avril.

"Ce sont les réseaux que j’avais quittés, pas vous”

Sur les réseaux sociaux qu’il avait quittés, Vianney a créé la surprise pour son grand retour. "Ce sont les réseaux que j’avais quittés, pas vous. Pour plus de temps à écrire, à écouter, me nourrir", a-t-il écrit à l’attention de ses fans. "Dans ce printemps si étrange, j’espère que vous tenez tous bon et je suis tellement heureux qu’on se retrouve", s’est réjoui le chanteur qui a préparé de nouveaux projets. Dans une vidéo, il a fait une annonce. Devant un micro, le casque sur les oreilles, Vianney se met à chanter… sans que l’on n’entende le son. "Pour l'instant il n'y a pas de son… Nouvelle chanson le 7 mai", a-t-il écrit sur un papier. De quoi faire patienter de nouveau et réjouir les fans.

Par Marie Merlet