Vianney partage un triste message sur Instagram et évoque "un monde normal"

Ce début d'année 2021 ressemble tristement à 2020. La pandémie de coronavirus est au coeur de toutes les préoccupations et un nouveau confinement est à l'ordre du jour. De nombreuses professions se retrouvent dans la tourmente. Depuis mars 2020, les artistes ne peuvent plus venir à la rencontre de leur public et ce manque commence à être de plus en plus difficile. Les annonces s'enchaînent et se ressemblent... Les tournées sont reportées voire annulées. Ce samedi 27 février, Vianney a partagé un triste message sur son compte Instagram. Même si le chanteur est la nouvelle recrue de cette saison 10 de "The Voice : la plus belle voix" et brille chaque samedi soir sur les écrans des téléspectateurs, l'artiste est bouleversé par la situation actuelle.

"Dans un monde idéal"

Ce samedi 27 février aurait dû être bien différent dans l'ancien monde, sans pandémie de coronavirus. Vianney a partagé ses rêves dans une story Instagram et a déclaré : "Il est 21 heures ce 27 février. À cet instant précis, dans un monde idéal (ou juste dans un monde normal), j’aurais serré dans mes bras mon régisseur Willy. Notre petit rituel avant de monter sur scène. Puis je vous aurais retrouvés", avant de poursuivre : "Vous, ceux que je connais depuis quelques années maintenant. Et les autres, les nouveaux, que nous aurions tous accueillis avec la chaleur de ces grands soirs. Nous aurions beaucoup chanté, dansé, ri, et même discuté… Entre les chansons, puis sur le parking de la salle, après le concert." Malheureusement, ce monde ressemble à un lointain souvenir. Pour conclure son message rempli de nostalgie, Vianney a écrit : "Ce 27 février se dessinait comme le jour de nos retrouvailles en tournée. J’y songe et j’en suis ému… Mais je sais que notre patience rendra nos vraies retrouvailles plus belles encore ! Et la revanche délicieuse ! Merci de me tenir compagnie dans cette attente. Je vous aime et pense à vous." L'avenir est encore incertain...

Par Solène Sab