Vianney : pourquoi il a failli ne jamais se lancer dans la chanson

Vianney enchaîne les succès depuis plusieurs années maintenant. Il s'est fait connaître du grand public avec son titre "Pas là", et depuis, il cartonne. Il y a quelques jours, le jeune homme sortait son troisième album "N'attendons pas" qui cartonne déjà. En effet, sorti le 30 octobre dernier, il est déjà numéro 1 des ventes. C'est le chanteur qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux et qui a tenu à remercier ses fans : "Habituellement les chiffres ne m'intéressent guère, mais dans ce contexte si dramatique pour le disque, ils ont pour nous une signification IMMENSE".

À cette occasion, il a été invité sur le plateau de "Passage des Arts" sur France 5. Et Vianney, qui a intégré la troupe des Enfoirés a fait d'étranges révélations sur sa carrière.

"Ils le faisaient déjà trop bien"

En effet, Vianney aurait pu ne jamais être chanteur. Étudiant dans une école de mode, il n'a jamais cessé d'écrire des chansons. "Le point central c’est d’écrire des chansons. C’était ma passion dévorante, c’était ma vie, mais je n’avais pas du tout besoin d’en faire mon métier " confie-t-il.

Le jeune homme écoute ses idoles, Christophe, Maxime Le Forestier ou George Brassens, mais sans jamais s'imaginer que lui aussi pouvait, à un moment, faire de grandes choses. "Pour moi c’était réservé à ces idoles que j’avais. Ils le faisaient déjà trop bien, je n’avais pas à ajouter mon petit grain de sel".

Quelques années plus tard, Vianney qui pourrait être bientôt papa fera des rencontres qui vont changer sa vie. Il se lancera dans le grand bain et ainsi, avoir la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui.

Par J.F.