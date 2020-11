Vianney : prêt à devenir jury dans The Voice, il dévoile une photo inédite

C'est une nouvelle qui avait ravi les fans de Vianney ! Le 24 août dernier, l'interprète de "Je m'en vais" postait une photo sur son compte Instagram et faisait une grande annonce. En effet, il dévoilait officiellement qu'il intégrait le casting de The Voice. Pour la première fois, Vianney sera installé dans le célèbre fauteuil rouge et tentera de dénicher les nouveaux talents de demain. Il avait accompagné la photo de lui en studio avec la légende suivante : "Il m’a fallu du temps. Il m’a fallu deux ans de pause, à travailler pour des artistes merveilleux (…) Il m’a fallu du temps, mais je suis sorti de ma grotte et l’on m’a de nouveau proposé de rejoindre les fauteuils rouges. Cette fois, je pense avoir des choses à dire à ces artistes plein de rêves et de talent, et surtout, je sais que j’aimerai ça. Il m’a fallu du temps. Mais je suis heureux de vous annoncer que les talents de The Voice pourront compter sur moi cette année."

les fans impatients !

En attendant de découvrir Vianney sur le plateau de The Voice, le chanteur qui vient de sortir son nouvel album partage des photos des coulisses sur les réseaux sociaux. Ce dimanche 15 novembre, Vianney qui a également rejoint la troupe des Enfoirés a partagé une photo sur son compte Instagram. Assis sur le fauteuil, il affiche un grand sourire. Le jeune homme a accompagné la photo de la légende suivante : "Bon dimanche les amis !". Un cliché qui a ravi les internautes, et plus précisément les fans du chanteur "Je te veux dans mon équipe !", "Je regarderais à nouveau The Voice grâce à toi" ou encore "J'ai pas l'habitude de regarder The Voice… Mais cette année, c'est sûr, je ne vais pas louper!" a-t-on pu lire en commentaire.

Par J.F.