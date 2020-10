Vianney rejoint la troupe des Enfoirés après plusieurs refus

La famille des Enfoirés s’agrandit. Alors qu’une certaine incertitude plane autour du maintien des concerts à cause de la crise liée au coronavirus, le chanteur Vianney a accordé ce samedi 31 octobre 2020 une interview à RTL. Dans l’émission "On refait la télé", présentée par Eric Dussart et Jade, Vianney a fait une annonce qui devrait réjouir ses fans. Le chanteur a annoncé qu’il rejoignait la troupe des Enfoirés ! Une annonce surprenante après les multiples refus de Vianney d'intégrer la famille des Enfoirés. En effet, il disait à l’époque ne pas sentir à l’aise avec ce show. Malgré son refus de monter sur scène aux côtés des nombreux artistes engagés pour l’association, Vianney avait accepté de composer l’hymne 2019 des Enfoirés. Un premier pas pour Vianney qui a finalement changé son fusil d’épaule, comme il l’a annoncé sur RTL ce samedi 31 octobre 2020.

"J’espère avoir le bonheur d’être avec eux sur scène"

"Cette cause là fait partie de ma vie, mais j'ai eu du mal à m'imaginer aux côtés des Enfoirés, j'avais du mal à me dire que je faisais partie d'une famille de chanteurs. Mais ils ont été super, ils m'ont fait de la place petit à petit, ils m'ont demandé d'écrire une chanson. Ils m'ont dit 'tu n'es pas obligé de chanter' j'ai trouvé ça très beau, ils ont compris que j'étais avec eux mais que j'avais besoin de temps. Petit à petit, il y a eu cette chanson, il m'a proposé de venir, voir le spectacle, il ne faut jamais presser le temps (...) et là je m'y vois mieux, je me sens plus légitime d'être à côté de tous ces artistes-là. On veut tous la même chose. J'espère bien me retrouver sur scène bientôt, ce serait un honneur", a déclaré Vianney. Sera-t-il aux côtés des Enfoirés pour leur prochain concert caritatif ? Sa réponse devrait plaire à ses nombreux fans ! "Ce serait super et le dialogue qu'on a, fait que si je ne suis pas à l'aise ils seront compréhensifs, ils l'ont toujours été envers moi. Là j'espère avoir le bonheur d'être avec eux sur scène", a affirmé Vianney. Reste à savoir si les concerts vont être maintenus malgré le nouveau confinement.

Par Matilde A.