Vianney se confie sur son expérience incroyable dans Rendez-vous en terre inconnue

Vianney a réalisé l’un de ses rêves. Le nouveau coach de The Voice a en effet accepté de s’envoler en Ethiopie en compagnie de Raphaël de Casabianca pour le tournage d’un nouveau numéro de Rendez-vous en terre inconnue. Et avant la diffusion de ce nouveau numéro, Vianney a fait des confidences à nos confrères de Télé 7 jours sur cette expérience tout simplement hors du commun : "J'ai été bousculé par les questions de polygamie, de schéma familial. Ce genre de voyages et ce genre de rencontres nous permettent aussi de savoir qui l'on est et ce que l'on ne veut pas dans la vie. J'ai aimé et accepté ces gens comme ils étaient, même si certaines de leurs pratiques sont contraire à mes convictions".

"Je me suis effondré"

Une aventure qui restera gravée dans la mémoire de Vianney, qui a eu beaucoup de mal au moment des adieux avec les locaux : "Dans un état second. J'ai tenu bon devant les caméras, puis je me suis effondré dans le taxi. J'ai retrouvé très vite ma vie à Paris et j'ai dû enchaîner avec The Voice quelques heures après mon atterrissage. Ce fut plus simple pour moi de ne pas avoir le choix". De son côté, Raphaël de Casabianca a expliqué à Télé Star qu’ils ont découvert un monde qui ignorait tout de l’épidémie du coronavirus : "On s'est retrouvés dans un monde où la Covid n'existait pas, le village le plus proche étant à trois jours de dromadaire. Cela nous a paru extrêmement étrange lorsque nous sommes arrivés. Pas de masques, pas de conscience que nous traversons une épidémie mondiale. Ce sentiment de liberté était grisant". Ce nouveau numéro de Rendez-vous en terre inconnue sera à découvrir le 25 mai prochain sur France 2.

Par Alexia Felix